Битва двух команд продолжилась в новом выпуске шоу «Звезды Африки 3», в итоге команда футболиста Вячеслава Малафеева снова понесла потери.

Команда Малафеева («синие») продолжили выяснять у лидера «красных» Олега Верещагина, он ли украл в прошлых выпусках одежду Владимира Селиванова. Еще один из «синих» Антон Филипенко угрожал Верещагину на голосовании.

Но на испытание на вылет отправился не Верещагин, а Владимир Сычев. А от команды «синих» отправился Владимир Селиванов. Победил в итоге Сычев. Селиванов покинул шоу «Звезды в Африке 3».

А значит в команде «синих» осталось всего два участника — Малафеев и Филипенко. По правилам проекта, когда в команде останется один игрок, то он перейдет в команду соперников. Если в следующем выпуске проиграет снова «синий», то ему придется перейти в «красную» команду.