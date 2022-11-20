Участники «Наследников и самозванцев» оказались бесчеловечны

Второй выпуск реалити-шоу «Наследники и самозванцы» показали истинные лица участников. Многие герои игры оказались бесчеловечны и решили добиться победы любой ценой.

После того, как в первом выпуске разоблачили одного из трех самозванцев (Сашу Стоуна), Айза и Максим Траньков решили завербовать команду Влада Кадони. Став самозванцем, Кадони разнервничался на завтраке и навел на себя подозрение наследников.

Из-за плохого самочувствия проект добровольно покинула блогер Карина Кросс. Уходя, она пожелала участникам не ссориться. Но ее пожелание явно оказалось не услышанным. Герои объединились в группы, чтобы безжалостно выгнать конкретного участника.

Под прицел попал футболист Александр Мостовой. Причем девять человек, которые голосовали против него, понимали, что он не самозванец. Его решили выгнать, потому что он не вписывался ни в чью команду.

План наследников оказался следующий: не трогать самозванцев, чтобы те не смогли завербовать нового участника. При этом участников, в числе которых Дава и Олег Верещагин, совсем не смутило, что из-за их плана из шоу уйдут наследники.