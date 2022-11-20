Вице-премьер Украины заявила об эвакуации жителей Херсона

Киевские власти начали эвакуацию жителей Херсона, но она пока не является обязательной, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов», — приводит РБК заявление Верещук. Выразивших желание уехать уже записали и в ближайшие дни начнут перевозить, отметила вице-премьер.

По ее словам, государство возьмет на себя ответственность за вопросы, касающиеся эвакуации — это и транспортировка, и размещение, и медицинское сопровождение, обеспечение всем необходимым.

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября объявил об отводе войск с правого берега Днепра, где находится Херсон. Через два дня операция была завершена и в город вошли украинские военные.

Через неделю исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что Херсон полностью обесточен из-за разрушения энергосистемы.