Перечислены деликатесы, которые стоит закупить до Нового года

Часть продуктов из новогоднего ассортимента может рекордно подорожать в преддверии праздника, предупредила эксперт маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Шампанское должно подорожать на 40%, приводит «Прайм» расчеты эксперта. Также лучше заранее приобрести импортный алкоголь. На фоне информации о сокращении поставок цены на него могут пойти резко в рост.

По словам Милашевской, заранее лучше приобрести красную или черную икру, консервы и прочие праздничные деликатесы: цена на них ближе к праздникам начинает расти, даже если для этого нет экономических обоснований.