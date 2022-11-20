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Перечислены деликатесы, которые стоит закупить до Нового года

Источник:
«Прайм»
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Часть продуктов из новогоднего ассортимента может рекордно подорожать в преддверии праздника, предупредила эксперт маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Шампанское должно подорожать на 40%, приводит «Прайм» расчеты эксперта. Также лучше заранее приобрести импортный алкоголь. На фоне информации о сокращении поставок цены на него могут пойти резко в рост.

По словам Милашевской, заранее лучше приобрести красную или черную икру, консервы и прочие праздничные деликатесы: цена на них ближе к праздникам начинает расти, даже если для этого нет экономических обоснований.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем