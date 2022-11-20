Зима многократно помогала России выигрывать тяжелейшие войны и в нынешнем конфликте с Украиной зимние холода способны переломить ситуацию, пишет французское издание зимой Le Monde Diplomatique.

Зимой население Украины после серии российских ударов по инфраструктуре столкнется с масштабными отключениями электроэнергии, дефицитом освещения, тепла, из рук вон плохой связью, проблемами с доступом к продовольствию, воде и транспорту, пишет издание.

«Ее Величество Зима», как отмечает Le Monde Diplomatique, повлияет и на боевой дух союзников Украины. Страдающее от всеобщего подорожания население западных стран поставит вопрос ребром: зачем им нужен этот конфликт? Оно станет призывать к урезанию помощи Киеву, считает автор статьи.

«Страдающие европейцы» потребуют переговоров с Москвой и ради них, возможно, встанет вопрос об отстранении от власти Владимира Зеленского, категорически выступающего против мирного диалога, отмечает издание.