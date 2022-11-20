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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Токаев заявил о многовекторной политике Казахстана

Источник:
ТАСС
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Фото: Пресс-служба Президента РФ / CC BY 4.0

Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил президент Касым-Жомарт Токаев после голосования на проходящих выборах главы государства.

«С учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — цитирует ТАСС Токаева.

Он заверил, что Казахстан подчиняется уставу ООН и ведет мирную внешнюю политику.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех стран и считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем