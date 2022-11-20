Токаев заявил о многовекторной политике Казахстана

Казахстан должен проводить многовекторную политику, заявил президент Касым-Жомарт Токаев после голосования на проходящих выборах главы государства.
«С учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — цитирует ТАСС Токаева.
Он заверил, что Казахстан подчиняется уставу ООН и ведет мирную внешнюю политику.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех стран и считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.
mosquito__2010США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.
pepelmetalНашим нужно не брать их в плен вообще!
nicollaichВот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...
MuCbEТы кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем