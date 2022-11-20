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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров потребовал возмездия за убийство российских пленных

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет сделано все возможное для наказания виновных в казни российских пленных. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм, отметил он.

Минобороны России заявило, что украинские военные намеренно убили 10 российских военнослужащих, попавших в плен. Видео с казнью лежащих на земле безоружных пленных накануне появилось в интернете.

«Я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни выразил уверенность, что «возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать».

Это преступление ранее прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. «Мы призвали все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлечь виновных к ответственности», — заявил он.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Конфликты
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