Украинцев призвали на зиму покинуть страну

Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев на зиму выехать за пределы страны.

«Если люди смогут найти какое-то другое место, где они могли бы пожить три-четыре месяца, это бы очень помогло нашей системе», — цитирует ТАСС Тимченко.

По его словам, сокращение энергопотребления имеет ключевое значение для поддержания работы всей системы энергоснабжения: страна столкнулась с дефицитом оборудования и материалов для ремонта поврежденных элементов энергосети.

По данным украинских властей, в ходе идущего на территории страны конфликта к настоящему моменту повреждено около 40% ее энергетической инфраструктуры.