Украинцев призвали на зиму покинуть страну

Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев на зиму выехать за пределы страны.
«Если люди смогут найти какое-то другое место, где они могли бы пожить три-четыре месяца, это бы очень помогло нашей системе», — цитирует ТАСС Тимченко.
По его словам, сокращение энергопотребления имеет ключевое значение для поддержания работы всей системы энергоснабжения: страна столкнулась с дефицитом оборудования и материалов для ремонта поврежденных элементов энергосети.
По данным украинских властей, в ходе идущего на территории страны конфликта к настоящему моменту повреждено около 40% ее энергетической инфраструктуры.
mosquito__2010США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.
pepelmetalНашим нужно не брать их в плен вообще!
nicollaichВот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...
MuCbEТы кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем