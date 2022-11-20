НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украинцев призвали на зиму покинуть страну

Источник:
ТАСС
934 7
Фото: Бенуа Приёр / CC0

Генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев на зиму выехать за пределы страны.

«Если люди смогут найти какое-то другое место, где они могли бы пожить три-четыре месяца, это бы очень помогло нашей системе», — цитирует ТАСС Тимченко.

По его словам, сокращение энергопотребления имеет ключевое значение для поддержания работы всей системы энергоснабжения: страна столкнулась с дефицитом оборудования и материалов для ремонта поврежденных элементов энергосети.

По данным украинских властей, в ходе идущего на территории страны конфликта к настоящему моменту повреждено около 40% ее энергетической инфраструктуры.

Еще по теме
Россию назвали одним из снователей нового миропорядка
Запад встревожился наступлением союзника России — зимы
Токаев заявил о многовекторной политике Казахстана
Илон Маск восстановил страницу Дональда Трампа в Twitter
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия нанесла по энергетике Украины самый мощный ракетный удар
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (7)
Картина дня
Запад встревожился наступлением союзника России — зимы
Кадыров потребовал возмездия за убийство российских пленных
Россию назвали одним из снователей нового миропорядка
Медведев раскрыл «шкурные» мотивы поведения Зеленского
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем