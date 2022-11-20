Глава Пентагона заявил о впечатляющих вооружениях России

Россия располагает мощной и хорошо вооруженной армией — для Украины предстоящая зима будет трудной, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«У россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — приводит ТАСС слова Остина, сказанные им на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе. Но даже это не позволило российской стороне «одержать верх» на Украине, добавил он.

«В войне главное не только вооружения, но и цели», — сказал глава Пентагона. В доказательство он привел заявление президента США Джо Байдена о том, что «Украина никогда не станет победой России».

При этом Остин отметил, что «впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима».