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Девушка на Алтае умерла после слабоалкогольного напитка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки в селе Топчиха Алтайского края после употребления слабоалкогольного напитка, говорится в сообщении в управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, в четверг девушка дома, в отсутствие взрослых, выпила слабоалкогольный напиток. Ей стало плохо. Несовершеннолетнюю экстренно доставили в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатировали ее смерть, сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла, уточнили в региональном управлении СК.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем