Девушка на Алтае умерла после слабоалкогольного напитка

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки в селе Топчиха Алтайского края после употребления слабоалкогольного напитка, говорится в сообщении в управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, в четверг девушка дома, в отсутствие взрослых, выпила слабоалкогольный напиток. Ей стало плохо. Несовершеннолетнюю экстренно доставили в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатировали ее смерть, сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла, уточнили в региональном управлении СК.