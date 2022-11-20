Медведев раскрыл «шкурные» мотивы поведения Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны переговоры — его за них «укокошат», считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры», — написал Медведев в своем телеграм-канале.телеграм-канале.

По его мнению, «Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам», и «более того, они для него очень опасны».

«Ведь если не признать реалии распада Украины, бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза России эту ситуацию назвал шахматным термином «цугцванг», когда любой ход Зеленского ведет к ухудшению его позиции.