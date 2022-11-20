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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев раскрыл «шкурные» мотивы поведения Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны переговоры — его за них «укокошат», считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры», — написал Медведев в своем телеграм-канале.телеграм-канале.

По его мнению, «Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам», и «более того, они для него очень опасны».

«Ведь если не признать реалии распада Украины, бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза России эту ситуацию назвал шахматным термином «цугцванг», когда любой ход Зеленского ведет к ухудшению его позиции.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем