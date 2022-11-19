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Игроки Warzone 2.0 впервые взорвали ядерную бомбу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Call of Duty: Warzone 2.0

Игроки взорвали первую в истории игры ядерную бомбу в Call of Duty: Warzone 2.0. Для этого они нашли и выполнили очень редкий контракт.

Чтобы ядерная бомба взорвалась, ее нужно некоторое время защищать. Если миссия удается, боеголовка детонирует, уничтожая всю карту. При этом запустившие бомбу игроки автоматически побеждают.

Примечательно, что механика взрыва ядерной бомбы официально не прописана в правилах. Игроки догадались использовать ее благодаря косвенным находкам в файлах Warzone 2.0.

При этом до сих пор неясно, насколько часто в матчах Warzone 2.0 будет доступен контракт на взрыв ядерной бомбы. Однако на странице игры в Twitter разработчики поздравили пользователей с историческим достижением.

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