Федор Емельяненко проведет последний бой

Фото: © пресс-служба Союза ММА России
Российский боец ММА Федор Емельяненко проведет титульный поединок в тяжелом весе с действующим чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Бой Емельяненко и Бейдера должен возглавить турнир Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Калифорнии. Российский тяжеловес подчеркнул, что это поединок станет его последним в карьере.
«В прошлой подготовке все складывалось не так, как мне хотелось. Надеюсь, в этот раз будет получше. Да, это будет мой последний бой. Будет завершение моей карьеры», — сказал Емельяненко.
Бейдер и Емельяненко уже встречались в Bellator — в январе 2019 года американцу удалось нокаутировать россиянина за 35 секунд.
mosquito__2010США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.
pepelmetalНашим нужно не брать их в плен вообще!
MuCbEТы кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем
mosquito__2010Весь беспредел который творица на Украине результат гос. переворота 14 г. У власти находятся те кто не...