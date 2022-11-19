Федор Емельяненко проведет последний бой

Российский боец ММА Федор Емельяненко проведет титульный поединок в тяжелом весе с действующим чемпионом Bellator Райаном Бейдером.

Бой Емельяненко и Бейдера должен возглавить турнир Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Калифорнии. Российский тяжеловес подчеркнул, что это поединок станет его последним в карьере.

«В прошлой подготовке все складывалось не так, как мне хотелось. Надеюсь, в этот раз будет получше. Да, это будет мой последний бой. Будет завершение моей карьеры», — сказал Емельяненко.

Бейдер и Емельяненко уже встречались в Bellator — в январе 2019 года американцу удалось нокаутировать россиянина за 35 секунд.