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Федор Емельяненко проведет последний бой

Источник:
Sport24.ru
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Фото: © пресс-служба Союза ММА России

Российский боец ММА Федор Емельяненко проведет титульный поединок в тяжелом весе с действующим чемпионом Bellator Райаном Бейдером.

Бой Емельяненко и Бейдера должен возглавить турнир Bellator 290, который пройдет в ночь на 5 февраля в Калифорнии. Российский тяжеловес подчеркнул, что это поединок станет его последним в карьере.

«В прошлой подготовке все складывалось не так, как мне хотелось. Надеюсь, в этот раз будет получше. Да, это будет мой последний бой. Будет завершение моей карьеры», — сказал Емельяненко.

Бейдер и Емельяненко уже встречались в Bellator — в январе 2019 года американцу удалось нокаутировать россиянина за 35 секунд.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем

mosquito__2010

Весь беспредел который творица на Украине результат гос. переворота 14 г. У власти находятся те кто не...