Российские истребители напугали корабли НАТО

НАТО обвинила российских военных в «небезопасном» облете своих кораблей в Балтийском море, соответствующее заявление появилось на сайте Союзного морского командования альянса.

Отмечается, что российские истребители утром 17 ноября на минимальном расстоянии облетели корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, проводящие операции в Балтийском море.

Так, российские самолеты пролетели на высоте около 90 метров и расстоянии 73 метров от кораблей, указывается в сообщении. При этом пилоты истребителей не реагировали на сигналы натовских военных.

Военно-морское командование НАТО сочло маневр российских истребителей «небезопасным и непрофессиональным» и подчеркнуло, что «не стремится к конфронтации».