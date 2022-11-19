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Российские истребители напугали корабли НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Naval Forces

НАТО обвинила российских военных в «небезопасном» облете своих кораблей в Балтийском море, соответствующее заявление появилось на сайте Союзного морского командования альянса.

Отмечается, что российские истребители утром 17 ноября на минимальном расстоянии облетели корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, проводящие операции в Балтийском море.

Так, российские самолеты пролетели на высоте около 90 метров и расстоянии 73 метров от кораблей, указывается в сообщении. При этом пилоты истребителей не реагировали на сигналы натовских военных.

Военно-морское командование НАТО сочло маневр российских истребителей «небезопасным и непрофессиональным» и подчеркнуло, что «не стремится к конфронтации».

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