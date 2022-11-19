Самолет экстренно сел в Новосибирске из‑за дебошира

Летевший из Иркутска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за буйного пассажира, сообщает Восточное следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным, иркутянин находится в состоянии опьянения, он нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала и приставал к стюардессам, не реагируя на замечания.

«В результате этого командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске», — говорится в сообщении.

После приземления мужчину передали транспортным полицейским. Ведомством проводится доследственная проверка по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).