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Россия полностью избавится от доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти намерены полностью отвязать от курса доллара внешнеторговые контракты с дружественными странами.

Для определения курса национальных валют планируется использовать корзины валют, а также привязку валют к золоту или нефти, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве и на финансовом рынке.

В настоящее время инициатива прорабатывается в Центробанке, Минфине и российских банках. Отмечается, что пока работоспособность такого механизма под вопросом.

Так, оценка стоимости нефти также привязана к доллару, а привязку курсов валют к золоту практически не используется в мире. Кроме этого, неясен набор валют, который мог бы войти в корзину.

В качестве альтернативы доллару могут использовать юань. Однако юань не является свободно конвертируемой валютой, для его использования необходимо разрешение Китая.

Отказ от доллара при расчетах в международной торговле стал активно обсуждаться российскими властями после того, как против России были введены западные санкции.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

М. Алейников

Для кого приемлемая? Для узкого круга россиян?

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем