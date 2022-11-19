Россия полностью избавится от доллара

Российские власти намерены полностью отвязать от курса доллара внешнеторговые контракты с дружественными странами.

Для определения курса национальных валют планируется использовать корзины валют, а также привязку валют к золоту или нефти, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве и на финансовом рынке.

В настоящее время инициатива прорабатывается в Центробанке, Минфине и российских банках. Отмечается, что пока работоспособность такого механизма под вопросом.

Так, оценка стоимости нефти также привязана к доллару, а привязку курсов валют к золоту практически не используется в мире. Кроме этого, неясен набор валют, который мог бы войти в корзину.

В качестве альтернативы доллару могут использовать юань. Однако юань не является свободно конвертируемой валютой, для его использования необходимо разрешение Китая.

Отказ от доллара при расчетах в международной торговле стал активно обсуждаться российскими властями после того, как против России были введены западные санкции.