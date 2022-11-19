Германия предоставила Украине зенитки Gepard

Берлин передал Киеву все 30 обещанных самоходных зенитных установок Gepard, сообщается в официальном Twitter посольства Германии на Украине.

Согласно сообщению, переданные установки планируется использовать в целях защиты критически важной инфраструктуры Украины. Первые зенитки были переданы украинским военным еще в августе.

Gepard способны поражать цели на расстоянии до 4 километров и на высоте до 3 километров с помощью спаренных 35-мм пушек «Эрликон», которые имеют скорострельность 550 выстрелов в минуту.

Серийное производство установок было начато в 1973 году, в настоящее время немецкая армия сняла их с вооружения. Всего для бундесвера было выпущено 420 машин.