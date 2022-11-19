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Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ООН

Польские власти отказали главе МИД России Сергею Лаврову во въезде в страну для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

МИД РФ счел отказ беспрецедентным, говорится в опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства заявлении. В документе указывается, что решение Варшавы несовместимо с ее статусом председателя организации.

Польша в 2022 году председательствует в ОБСЕ. Ежегодная встреча министров иностранных дел всех 57 стран-участниц организации должна состояться 1 и 2 декабря в польском городе Лодзь.

Евросоюз в конце февраля ввел санкции против министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине.

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Политика #Мир #Россия
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