Зеленский обвинил Россию в желании получить передышку

Россия с помощью «краткосрочного перемирия» хочет получить передышку в боевых действиях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления, запись которого опубликована в его телеграм-канале.

«Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие — передышку, чтобы восстановить силы. Кто-то назовет это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — сказал Зеленский.

Зеленский считает, что территориальные уступки не гарантируют мира с Россией. По его словам, единственная возможность заключить подлинный мир с Москвой — выполнить десять украинских пунктов.

Среди этих пунктов — вывод российских войск, радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины.