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Зеленский обвинил Россию в желании получить передышку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Россия с помощью «краткосрочного перемирия» хочет получить передышку в боевых действиях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления, запись которого опубликована в его телеграм-канале.

«Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие — передышку, чтобы восстановить силы. Кто-то назовет это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — сказал Зеленский.

Зеленский считает, что территориальные уступки не гарантируют мира с Россией. По его словам, единственная возможность заключить подлинный мир с Москвой — выполнить десять украинских пунктов.

Среди этих пунктов — вывод российских войск, радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины.

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