Steam анонсировал тотальную осеннюю распродажу

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Компания Valve анонсировала традиционную осеннюю распродажу в магазине цифровой дистрибуции игр Steam.
Акция начнется 22 ноября и продлится до 29 ноября, следует из опубликованной в официальном блоге цифровой площадки информации. Представители Valve пообещали снизить цену на множество игр разных жанров.
Кроме этого, будет запущен первый этап традиционной премии Steam. Пользователи смогут номинировать своих фаворитов в разных категориях, включая «Игру года» и «Лучшую игру на ходу».
На летней распродаже Steam предлагал участникам скидки до 85% на тысячи игр от самых разных разработчиков, включая свежие релизы. Скорее всего, условия осенней акции будут аналогичными.
pepelmetalНашим нужно не брать их в плен вообще!
mosquito__2010США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.
М. АлейниковДля кого приемлемая? Для узкого круга россиян?
MuCbEТы кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем