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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Steam анонсировал тотальную осеннюю распродажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Valve анонсировала традиционную осеннюю распродажу в магазине цифровой дистрибуции игр Steam.

Акция начнется 22 ноября и продлится до 29 ноября, следует из опубликованной в официальном блоге цифровой площадки информации. Представители Valve пообещали снизить цену на множество игр разных жанров.

Кроме этого, будет запущен первый этап традиционной премии Steam. Пользователи смогут номинировать своих фаворитов в разных категориях, включая «Игру года» и «Лучшую игру на ходу».

На летней распродаже Steam предлагал участникам скидки до 85% на тысячи игр от самых разных разработчиков, включая свежие релизы. Скорее всего, условия осенней акции будут аналогичными.

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Игры #Экшены #Консоли
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Топ комментариев

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

М. Алейников

Для кого приемлемая? Для узкого круга россиян?

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем