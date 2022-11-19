Steam анонсировал тотальную осеннюю распродажу

Компания Valve анонсировала традиционную осеннюю распродажу в магазине цифровой дистрибуции игр Steam.

Акция начнется 22 ноября и продлится до 29 ноября, следует из опубликованной в официальном блоге цифровой площадки информации. Представители Valve пообещали снизить цену на множество игр разных жанров.

Кроме этого, будет запущен первый этап традиционной премии Steam. Пользователи смогут номинировать своих фаворитов в разных категориях, включая «Игру года» и «Лучшую игру на ходу».

На летней распродаже Steam предлагал участникам скидки до 85% на тысячи игр от самых разных разработчиков, включая свежие релизы. Скорее всего, условия осенней акции будут аналогичными.