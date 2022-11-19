Мировую экономику накроет «идеальный шторм»

Следующие несколько лет станут периодом «идеального шторма» для глобальной экономики, спрогнозировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«Предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — сказал Белоусов.

По его словам, первый негативный тренд — рост протекционизма в мировой торговле и блокировка правил, которые были связаны с ВТО. Второй фактор — это огромный долговой «навес», оставшийся с 2009 года.

Третий негативный фактор — рост цен. Ситуация усугубляется климатическими проблемами и нерешенными вопросами технологического развития. В результате инвесторы потеряли ориентиры, констатировал Белоусов.