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Мировую экономику накроет «идеальный шторм»

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA/ISS

Следующие несколько лет станут периодом «идеального шторма» для глобальной экономики, спрогнозировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«Предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — сказал Белоусов.

По его словам, первый негативный тренд — рост протекционизма в мировой торговле и блокировка правил, которые были связаны с ВТО. Второй фактор — это огромный долговой «навес», оставшийся с 2009 года.

Третий негативный фактор — рост цен. Ситуация усугубляется климатическими проблемами и нерешенными вопросами технологического развития. В результате инвесторы потеряли ориентиры, констатировал Белоусов.

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Экономика #Торговля #Промзона
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