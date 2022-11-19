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VK разработает собственный игровой движок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

VK намерен создать собственный игровой движок в 2025 году, тогда же планируется выход первой игры на нем, следует из направленного в Минцифры документа.

Компания рассчитывает финансировать разработку без бюджетных субсидий. Монетизация разработки предполагается за счет разделения бесплатной и коммерческой версий, пишет «Коммерсантъ».

Разработку движка с открытым исходным кодом планируется начать в январе 2023 года. На разработку VK планирует затратить 2,8 миллиарда рублей внебюджетных средств.

Новые версии движка изначально сделают платными, свободную версию будут выпускать с задержкой. Также к движку будут выпускаться платные компоненты и дополнения.

При этом российский движок можно будет использовать не только для создания игр, но и для производства мультимедийного контента — например, анимации, кино и рекламы.

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Думаю над этим... в любом случае это точно не твое дело

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