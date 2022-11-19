Украинские военные расстреляли российских военнопленных

Военнослужащие ВСУ совершили намеренное убийство российских пленных, сообщает Минобороны РФ. Ранее видео расстрела появилось в телеграм-каналах.

18 ноября в соцсетях появилось видео, которое предположительно было снято в селе Макеевка. На кадрах люди в российской форме выходят из дома и ложатся на землю.

Рядом с ними находятся военнослужащие ВСУ. Сдавшихся в плен спрашивают, кто из них офицер, затем звучат выстрелы. На другом видео, снятом с дрона, видны 12 тел расстрелянных военных.

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — говорится в сообщении ведомства.

Россия уже отправила видеоролик в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.