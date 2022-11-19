НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь

Источник:
Sibnet.ru
720 1
Фото: © Центральное телеграфное агентство Кореи

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало сообщение о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». На фото присутствует лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью.

Девочка школьного возраста держит Ким Чен Ына за руку и вместе с ним обходит военную технику. Предположительно, ее зовут Ким Чжу Э. Это первое появление дочери северокорейского лидера на публике.

При этом в публикации статус девочки на фото никак не комментируется и не уточняется. На мероприятии также присутствовала жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу.

Ракета «Хвасон-17» была запущена в Пхеньянском международном аэропорту, дальность полета составила 998 километров, а максимальная высота — 6040 километров.

Еще по теме
Кремль раскрыл роль Запада в переговорах с Украиной
Республиканцы в США потребовали провести аудит помощи Украине
Иран предложил четыре модели развития отношений с Россией
Зеленского обвинили в попытке развязать Третью мировую войну
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Зеленский на G20 изложил условия мира
Россия нанесла по энергетике Украины самый мощный ракетный удар
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
Зеленский посетил оставленный российскими военными Херсон
37
ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине
32
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
31
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
31
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро