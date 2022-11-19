Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало сообщение о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». На фото присутствует лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью.

Девочка школьного возраста держит Ким Чен Ына за руку и вместе с ним обходит военную технику. Предположительно, ее зовут Ким Чжу Э. Это первое появление дочери северокорейского лидера на публике.

При этом в публикации статус девочки на фото никак не комментируется и не уточняется. На мероприятии также присутствовала жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу.

Ракета «Хвасон-17» была запущена в Пхеньянском международном аэропорту, дальность полета составила 998 километров, а максимальная высота — 6040 километров.