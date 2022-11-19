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Пятиэтажка на Сахалине частично обрушилась из‑за взрыва газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Пятиэтажный дом частично обрушился в поселке Тымовское на Сахалине. Погибли как минимум девять человек, в том числе четверо детей. Еще девять пострадали.

Всего в доме проживало 33 человека, поэтому под завалами могут оставаться люди, их поиски продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.

Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже жилого дома. По предварительной версии, причиной ЧП стал газовой баллон, который хранился на балконе одной из квартир. Сам дом не был газифицирован.

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