Пятиэтажка на Сахалине частично обрушилась из‑за взрыва газа

Пятиэтажный дом частично обрушился в поселке Тымовское на Сахалине. Погибли как минимум девять человек, в том числе четверо детей. Еще девять пострадали.

Всего в доме проживало 33 человека, поэтому под завалами могут оставаться люди, их поиски продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.

Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже жилого дома. По предварительной версии, причиной ЧП стал газовой баллон, который хранился на балконе одной из квартир. Сам дом не был газифицирован.