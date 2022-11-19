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Российский боец Нурмагомедов стал новым чемпионом Bellator

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрика Фрейре в турнире Bellator 288, который проходит в Чикаго.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой 24-летнего россиянина единогласным решением судей. После победы Нурмагомедов стал чемпионом Bellator.

Всего на счету дагестанца 16 побед и ни одного поражения. Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов поздравил Усмана с победой. «Мои поздравления, братишка. Ты долго и упорно к этому шел. Очень грамотная и доминирующая победа. Теперь все только начинается», — написал Хабиб в своих соцсетях.

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