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Noize MC и Ирина Шихман пополнили список иноагентов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kerrin Key / CC BY-SA 2.0

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев), журналистка Ирина Шихман и еще несколько медийных лиц внесли в реестр физлиц-иноагентов в пятницу, 18 ноября. Новый список опубликовал Минюст России.

Noize MC и Шихман пополнили список иноагентов с формулировкой «осуществление политической деятельности» связанной с Украиной.

Также иноагентами признали блогера Михаила Светова, политика Вячеслава Мальцева, сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина (включен в перечень террористов и экстремистов).

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Культгид #Шоу-бизнес #Россия
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Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

alex.nska

они и разрушали,сейчас уже нет