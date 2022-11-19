Noize MC и Ирина Шихман пополнили список иноагентов

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев), журналистка Ирина Шихман и еще несколько медийных лиц внесли в реестр физлиц-иноагентов в пятницу, 18 ноября. Новый список опубликовал Минюст России.

Noize MC и Шихман пополнили список иноагентов с формулировкой «осуществление политической деятельности» связанной с Украиной.

Также иноагентами признали блогера Михаила Светова, политика Вячеслава Мальцева, сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина (включен в перечень террористов и экстремистов).