Россия успешно испытала улучшенную «Сатану»

Российские военные провели успешные летные испытания ракетного комплекса «Сармат», сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Каракаев уточнил, что сейчас идет активное перевооружение ракетных войск на современные комплексы. Кроме «Сармата», свои возможности во время испытаний подтвердил передвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

«Сармат» — новейшая тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Впервые о ракете рассказал президент Владимир Путин в 2018 году в послании Федеральному собранию.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» провели с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Задачи пуска были выполнены в полном объеме.

Согласно открытым данным, РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюс на выбор. В США новую ракету неофициально называют «Сатана-2».