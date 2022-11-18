Россия успешно испытала улучшенную «Сатану»

Российские военные провели успешные летные испытания ракетного комплекса «Сармат», сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Каракаев уточнил, что сейчас идет активное перевооружение ракетных войск на современные комплексы. Кроме «Сармата», свои возможности во время испытаний подтвердил передвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
«Сармат» — новейшая тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Впервые о ракете рассказал президент Владимир Путин в 2018 году в послании Федеральному собранию.
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» провели с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Задачи пуска были выполнены в полном объеме.
Согласно открытым данным, РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюс на выбор. В США новую ракету неофициально называют «Сатана-2».
AlhazredАга, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...
ben2005Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.
AlhazredТвой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))
alex.nskaони и разрушали,сейчас уже нет