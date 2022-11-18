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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия успешно испытала улучшенную «Сатану»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные провели успешные летные испытания ракетного комплекса «Сармат», сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Каракаев уточнил, что сейчас идет активное перевооружение ракетных войск на современные комплексы. Кроме «Сармата», свои возможности во время испытаний подтвердил передвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

«Сармат» — новейшая тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Впервые о ракете рассказал президент Владимир Путин в 2018 году в послании Федеральному собранию.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» провели с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Задачи пуска были выполнены в полном объеме.

Согласно открытым данным, РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюс на выбор. В США новую ракету неофициально называют «Сатана-2».

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Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

alex.nska

они и разрушали,сейчас уже нет