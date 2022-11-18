Wildberries запустил новый сервис утилизации техники и мебели

Команда маркетплейса Wildberries запустила новую услугу по вывозу и утилизации ненужной бытовой техники, мягкой мебели, сантехники, дверей.

Услуга утилизации ненужных вещей доступна жителям Московского региона, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников, сообщается на сайте торговой площадки.

Стоимость быстрой утилизации начинается от 1 рубля за вывоз холодильника и до 5200 рублей за утилизацию пианино. Всего в списке доступных для утилизации товаров более 20 наименований.

Заказ на вывоз и утилизацию оформляется в разделе «Услуги»: необходимо выбрать услугу, заполнить информацию с адресом выполнения заказа. Сервис свяжется с клиентом и уточнит удобное время визита.