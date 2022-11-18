НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries запустил новый сервис утилизации техники и мебели

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Фото: © Sibnet.ru

Команда маркетплейса Wildberries запустила новую услугу по вывозу и утилизации ненужной бытовой техники, мягкой мебели, сантехники, дверей.

Услуга утилизации ненужных вещей доступна жителям Московского региона, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников, сообщается на сайте торговой площадки.

Стоимость быстрой утилизации начинается от 1 рубля за вывоз холодильника и до 5200 рублей за утилизацию пианино. Всего в списке доступных для утилизации товаров более 20 наименований.

Заказ на вывоз и утилизацию оформляется в разделе «Услуги»: необходимо выбрать услугу, заполнить информацию с адресом выполнения заказа. Сервис свяжется с клиентом и уточнит удобное время визита.

Еще по теме
«Яндекс» выкупил оставшиеся в России товары IKEA
Бренды из России и Китая встроились в рынок бытовой техники России
Иран предложил четыре модели развития отношений с Россией
Россияне накупят новогодних украшений на 3 тысячи рублей
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Зеленский на G20 изложил условия мира
«Один сплошной кризис»: ЦБ обрисовал будущее экономики
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

alex.nska

они и разрушали,сейчас уже нет