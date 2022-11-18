«Яндекс» выкупил оставшиеся в России товары IKEA

«Яндекс.Маркет» договорился с компанией IKEA о выкупе всех оставшихся в России товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Заключенное соглашение касается более 20 миллионов товаров из всех категорий. Они поступят в продажу до конца этого года. Финансовые и другие детали по сделке не раскрываются.

Шведская IKEA начала сворачивать деятельность в России с марта 2022 года, когда была приостановлена работа 16 российских магазинов. Сначала компания устроила закрытую распродажу, а 4 июля объявила о старте распродажи для всех.

Распродажа завершилась 15 августа. При этом выкуп остатков указывает на то, что летняя распродажа была неполной. Сейчас компания ищет покупателя для своих активов.