НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стартовали продажи российского электрического кроссовера

Источник:
Sibnet.ru
531 0
Фото: Rutger van der Maar / Attribution License

Продажи отечественного кроссовера Evolute i-Joy начались в России, выпуск электромобиля налажен компанией «Моторинвест» на заводе в Липецкой области.

Evolute i-Joy представляет собой локализованный вариант китайского автомобиля Dongfeng Fengon E3. До конца года в Липецке планируют собрать не менее 2 тысяч электромобилей.

Электромобиль получил 163-сильный электромотор и батарею 53 кВтч, обеспечивающую запас хода без подзарядки около 410 километров. Зарядить аккумулятор через специальный разъем с 30% до 80% можно будет за 30 минут.

Стоимость единственной комплектации с передним приводом — 3,4 миллиона рублей. Если воспользоваться программами льготного автокредитования и льготного лизинга, то сумма снизится до 2,5 миллиона.

В оснащение входят система стабилизации, климат-контроль, панорамная крыша, круиз-контроль, встроенный видеорегистратор, шесть подушек безопасности. Силовая установка может работать в режиме Eco, Normal и Sport.

Еще по теме
Китайские BAIC и Chery нацелились на один завод в России
АвтоВАЗ собрал тестовую Lada Vesta NG
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Зеленский на G20 изложил условия мира
«Один сплошной кризис»: ЦБ обрисовал будущее экономики
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль раскрыл роль Запада в переговорах с Украиной
Россия успешно испытала улучшенную «Сатану»
Швеция подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»
«Яндекс» выкупил оставшиеся в России товары IKEA
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

alex.nska

они и разрушали,сейчас уже нет