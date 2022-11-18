Стартовали продажи российского электрического кроссовера

Продажи отечественного кроссовера Evolute i-Joy начались в России, выпуск электромобиля налажен компанией «Моторинвест» на заводе в Липецкой области.
Evolute i-Joy представляет собой локализованный вариант китайского автомобиля Dongfeng Fengon E3. До конца года в Липецке планируют собрать не менее 2 тысяч электромобилей.
Электромобиль получил 163-сильный электромотор и батарею 53 кВтч, обеспечивающую запас хода без подзарядки около 410 километров. Зарядить аккумулятор через специальный разъем с 30% до 80% можно будет за 30 минут.
Стоимость единственной комплектации с передним приводом — 3,4 миллиона рублей. Если воспользоваться программами льготного автокредитования и льготного лизинга, то сумма снизится до 2,5 миллиона.
В оснащение входят система стабилизации, климат-контроль, панорамная крыша, круиз-контроль, встроенный видеорегистратор, шесть подушек безопасности. Силовая установка может работать в режиме Eco, Normal и Sport.
AlhazredАга, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...
ben2005Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.
AlhazredТвой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))
alex.nskaони и разрушали,сейчас уже нет