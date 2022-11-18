Кремль раскрыл роль Запада в переговорах с Украиной

Украина весьма скрупулезно выполняет директивы Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах с Киевом.
«Опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива», — цитирует РБК Пескова.
Поэтому, по его словам, «направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом». «Ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал Песков.
Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что России «просто не о чем говорить» с США по Украине из-за «радикально противоположных позиций».
AlhazredАга, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...
ben2005Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.
AlhazredТвой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))
alex.nskaони и разрушали,сейчас уже нет