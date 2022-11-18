Кремль раскрыл роль Запада в переговорах с Украиной

Украина весьма скрупулезно выполняет директивы Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах с Киевом.

«Опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива», — цитирует РБК Пескова.

Поэтому, по его словам, «направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом». «Ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал Песков.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что России «просто не о чем говорить» с США по Украине из-за «радикально противоположных позиций».