Швеция подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали результатом диверсии, подтвердила шведская прокуратура.

«Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте», — приводит ТАСС слова прокурора. Матса Юнгквиста.

Предварительное расследование очень сложное и всестороннее, отмечает прокуратура Швеции. Оно призвано доказать, «можно ли кому-либо предъявить подозрения в совершении преступления». Юнгквист отметил, что в настоящее время прокуратура не может предоставить больше информации

Компания Nord Stream AG 27 сентября сообщила о «беспрецедентных разрушениях» на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Шведские сейсмологи 26сентября зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.