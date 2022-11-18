Ростелеком объявил акцию на подключение скоростного интернета и интерактивного ТВ со скидкой 50%. Кроме этого, для новых абонентов снижены цены на пакетные предложения — с онлайн-кинотеатром и мобильной связью.

Все акции и тарифы Ростелекома в Сибири представлены на сайте rt.sibnet. Здесь же в онлайн-режиме можно оформить заявку на подключение к Ростелеком и заказать звонок для консультации по выбору тарифа.

Для тех, кому нужен только интернет, со скидкой 50% на первые месяцы доступны тарифы линейки «Технологии доступа». При подключении подарок — онлайн-кинотеатр Wink на полгода.

Для желающих подключить одновременно интернет и телевидение Ростелеком предлагает тарифы «Технологии развлечения». На них также действует акция провайдера 50%.

Для любителей кино по сниженной цене тарифы с пометкой «Киноман». Сюда включены интернет, интерактивное ТВ, подписки видеосервиса Wink (AMEDIATEKA, START, «more.tv», Онлайн-кинотеатр Wink, «Кинопоиск» + Караоке).