НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Ростелеком открыл подключения со скидкой 50%

Источник:
Sibnet.ru
619 2
Фото: © Sibnet.ru
Ростелеком объявил акцию на подключение скоростного интернета и интерактивного ТВ со скидкой 50%. Кроме этого, для новых абонентов снижены цены на пакетные предложения — с онлайн-кинотеатром и мобильной связью.

Все акции и тарифы Ростелекома в Сибири представлены на сайте rt.sibnet. Здесь же в онлайн-режиме можно оформить заявку на подключение к Ростелеком и заказать звонок для консультации по выбору тарифа. 

Для тех, кому нужен только интернет, со скидкой 50% на первые месяцы доступны тарифы линейки «Технологии доступа». При подключении подарок — онлайн-кинотеатр Wink на полгода.

Для желающих подключить одновременно интернет и телевидение Ростелеком предлагает тарифы «Технологии развлечения». На них также действует акция провайдера 50%.

Для любителей кино по сниженной цене тарифы с пометкой «Киноман». Сюда включены интернет, интерактивное ТВ, подписки видеосервиса Wink (AMEDIATEKA, START, «more.tv», Онлайн-кинотеатр Wink, «Кинопоиск» + Караоке). 


Еще по теме
Мобильный интернет в России замедлился
Провайдеры cмогут получить свободный доступ в жилые дома
Мошенники придумали способ выманивания паролей с помощью оскорблений
Ростелеком представил фирменный сервис VPN
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
1808
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
4481
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
9277
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
14961
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
12802
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
4979
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4492
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
10623
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
18332
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
16885
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Зеленский на G20 изложил условия мира
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

alex.nska

они и разрушали,сейчас уже нет