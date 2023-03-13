Премьеры последних лет: лучшие фильмы про спорт

По реальным событиям или книгам — фильмы про спорт стали снимать все чаще. И все лучше. В подборку вошли самые новые фильмы про хоккей, бокс, теннис и другие виды спорта, получившие высокие оценки зрителей и кинокритиков.

«Один вдох»

Россия, 2020 год, режиссер: Елена Хазанова

В ролях: Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч

Фильм «Один вдох» рассказывает о фридайвинге (подводное плавание с задержкой дыхания). Картина основана на истории жизни рекордсменки мира Натальи Молчановой, которую сыграла Виктория Исакова.

По сюжету, 40-летняя Марина Гордеева работает тренером в секции плавания. В детстве она подавала большие надежны, но бросила спорт из-за отца. Героиню бросает муж, а повзрослевшие дети отправляют маму в Турцию, чтобы она пришла в себя.

Фото: © кадр из фильма «Один вдох»

За границей Марина Гордеева спасает с глубины тонущего человека. Там же знакомится с компанией фридайверов, которые открывают героине дорогу в мир большого спорта. Одерживая победу за победой, спортсменке приходится справляться с психологическими травмами.

«На острие»

Россия, 2020 год, режиссер: Эдуард Бордуков

В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш

В основу фильма «На острие» легла реальная история противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Но создатели картины не претендовали на документальность сюжета.

В центре сюжета знаменитая саблистка Александра Покровская, она планирует взять олимпийское золото и грядущая Олимпиада — последняя в ее карьере. На пути у спортсменки встает молодая и талантливая Кира Егорова. Противостояние саблисток приводит обеих к неожиданному результату.

«Стрельцов»

Россия, 2020 год, режиссер: Илья Учитель

В ролях: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев

Фильм рассказывает о судьбе советского футболиста Эдуарда Стрельцова и его пути от звездной карьеры до тюремного заключения. В картине показана режиссерская интерпретация событий, произошедших со спортсменом.

Фото: © кадр из фильма «Стрельцов»

В основу фильма «Стрельцов» легла скандальная история, когда футболиста обвинили в изнасиловании незадолго до начала чемпионата мира в Швеции. До сегодняшнего дня доподлинно неизвестно — что произошло на самом деле. Фильм раскрывает одну из версий, по которой футболист поплатился за свою дерзость и заносчивость, став жертвой политической игры и личных мотивов людей у власти.

«Белый снег»

Россия, 2021 год, режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова

Сюжет фильма «Белый снег» основан на спортивной биографии российской лыжницы Елены Вяльбе.

В картине показана жизнь героини с детства до пика карьеры. Елена Вяльбе после серии спортивных поражений покидает спорт, но потом возвращается, чтобы поучаствовать в чемпионате мира 1997 года в Норвегии.

За семь дней мирового чемпионата по лыжным гонкам спортсменка вспоминает всю свою жизнь, проходит серьезные испытания: спортивные, романтические, нравственные.

«Мистер нокаут»

Россия, 2022 год, режиссер: Артем Михалков

В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина

Фильм основан на истории советского боксера Валерии Попенченко. Он был шестикратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и олимпийским чемпионом по боксу в среднем весе.

Фото: © кадр из фильма «Мистер Нокаут»

Сюжет фильма «Мистер нокаут» рассказывает о детстве и юности спортсмена, начале его карьеры. Большое внимание в картине уделено отношению Попенченко с его наставником — тренером Григорием Кусикьянцем, который и разглядел в парне будущего гения мирового бокса.

«Небесная команда»

Россия/Белоруссия, 2021 год, режиссер: Владимир Алеников

В ролях: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов

Сюжет «Небесной команды» посвящен хоккейной команде «Локомотив», которая в полном составе погибла в авиакатастрофе. История показана глазами болельщиков и поклонников хоккея.

Не связанные между собой болельщики отправляются из Ярославля в Минск, где должна была состояться игра открытия сезона, но уже на месте узнают, что самолет с командой на борту потерпел крушение.

Фильм снят очень трогательно, хоть и не претендует на место лучший байопиков. На протяжении всей картины в кадре появляются хоккеисты «Локомотива», но только со спины. В них можно узнать отдельных игроков команды, чьи истории показали через их близких.

«Виктория»

Россия, 2020 год, режиссер: Урал Сафин

В ролях: Максим Щеголев, Виталия Корниенко, Дмитрий Миллер

Фильм «Виктория» — это бои без правил. Спортивная история здесь показана через призму отношений главного героя Кирилла и его внезапно появившейся дочери Виктории.

Фото: © кадр из фильма «Виктория»

Однажды утром чемпион Европы по боям без правил Кирилл просыпается и видит у себя дома пятилетнюю девочку Вику. Ребенок утверждает, что она его дочь, а мама уехала за границу по работе. Кириллу, добившегося много в спорте, приходится примерить новую роль, параллельно повышая свои результате в спортивной карьере.

«Король Ричард»

США, 2021 год, режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

В ролях: Уилл Смит, Онжаню Эллис, Санийя Сидни

Фильм «Король Ричард» повествует о первых темнокожих теннисистках, добившихся грандиозных результатов в этом виде спорта.

В центре сюжета бедная семья, где отец Ричард Уильямс пытается подготовить двух дочерей Винус и Серену к большому теннису. Он мечтает сделать из девочек профессиональных теннисисток, но денег на хорошего тренера у семьи нет. В ходе множества попыток талант девочек замечают, но на пути к цели встают новые преграды.

«Мания»

США, 2021 год, режиссер: Лорен Хэдэуэй

В ролях: Изабель Фурман, Эми Форсайт, Джонатан Черри

Фильм «Мания» сосредоточен на тонкостях спортивной гребли. История показана через девушку, стремящуюся во что бы то ни стало добиться успеха.

Фото: © кадр из фильма «Мания»

Главная героиня студентка Алекс одержима желанием стать лучшей во всем. Она записывается в университетскую команду по гребле, и вскоре девушке предстоит проверить предел собственных физических и психологических возможностей.

«Панчер»

Россия, 2021 год, режиссер: Михаил Музалевский

В ролях: Иван Быков, Макс Мако, Виктория Мамяшева

В фильме «Панчер» переплетаются житейская и спортивная история. Речь идет о герое, для которого дорога в большой спорт была проложена из-за денег.

По сюжету, учитель физкультуры Андрей Тихонов из сельской глубинки едет в столицу, чтобы принять участие в турнире по боксу среди профессионалов и заработать деньги на операцию для своей старшей сестры Полины. Но на одном состязании путь героя не заканчивается.

«Чемпион мира»

Россия, 2021 год, режиссер: Алексей Сидоров

В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков

Фильм «Чемпион мира» основан на реальных событиях и рассказывает о матче за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году, между действующим чемпионом Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим из СССР.

Фото: © кадр из фильма «Чемпион мира»

Противостояние двух гениев показано в напряженной атмосфере того времени, когда победа советского шахматиста имела огромное политическое значение для страны.