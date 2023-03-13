Премьеры последних лет: лучшие фильмы про спорт

По реальным событиям или книгам — фильмы про спорт стали снимать все чаще. И все лучше. В подборку вошли самые новые фильмы про хоккей, бокс, теннис и другие виды спорта, получившие высокие оценки зрителей и кинокритиков.
«Один вдох»
Россия, 2020 год, режиссер: Елена Хазанова
В ролях: Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч
Фильм «Один вдох» рассказывает о фридайвинге (подводное плавание с задержкой дыхания). Картина основана на истории жизни рекордсменки мира Натальи Молчановой, которую сыграла Виктория Исакова.
По сюжету, 40-летняя Марина Гордеева работает тренером в секции плавания. В детстве она подавала большие надежны, но бросила спорт из-за отца. Героиню бросает муж, а повзрослевшие дети отправляют маму в Турцию, чтобы она пришла в себя.
За границей Марина Гордеева спасает с глубины тонущего человека. Там же знакомится с компанией фридайверов, которые открывают героине дорогу в мир большого спорта. Одерживая победу за победой, спортсменке приходится справляться с психологическими травмами.
«На острие»
Россия, 2020 год, режиссер: Эдуард Бордуков
В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш
В основу фильма «На острие» легла реальная история
противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой в
финале Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Но создатели картины не
претендовали на документальность сюжета.
В центре сюжета знаменитая саблистка Александра Покровская,
она планирует взять олимпийское золото и грядущая Олимпиада — последняя в ее
карьере. На пути у спортсменки встает молодая и талантливая Кира Егорова.
Противостояние саблисток приводит обеих к неожиданному результату.
«Стрельцов»
Россия, 2020 год, режиссер: Илья Учитель
В ролях: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев
Фильм рассказывает о судьбе советского футболиста Эдуарда
Стрельцова и его пути от звездной карьеры до тюремного заключения. В
картине показана режиссерская интерпретация событий, произошедших со
спортсменом.
В основу фильма «Стрельцов» легла скандальная история, когда футболиста обвинили в изнасиловании незадолго до начала чемпионата мира в Швеции. До сегодняшнего дня доподлинно неизвестно — что произошло на самом деле. Фильм раскрывает одну из версий, по которой футболист поплатился за свою дерзость и заносчивость, став жертвой политической игры и личных мотивов людей у власти.
«Белый снег»
Россия, 2021 год, режиссер: Николай Хомерики
В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова
Сюжет фильма «Белый снег» основан на спортивной биографии российской лыжницы Елены Вяльбе.
В картине показана жизнь героини с детства до пика карьеры. Елена Вяльбе после серии спортивных поражений покидает спорт, но потом возвращается, чтобы поучаствовать в чемпионате мира 1997 года в Норвегии.
За семь дней мирового чемпионата по лыжным гонкам спортсменка вспоминает всю свою жизнь, проходит серьезные испытания: спортивные, романтические, нравственные.
«Мистер нокаут»
Россия, 2022 год, режиссер: Артем Михалков
В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина
Фильм основан на истории советского боксера Валерии Попенченко. Он был шестикратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и олимпийским чемпионом по боксу в среднем весе.
Сюжет фильма «Мистер нокаут» рассказывает о детстве и юности спортсмена, начале его карьеры. Большое внимание в картине уделено отношению Попенченко с его наставником — тренером Григорием Кусикьянцем, который и разглядел в парне будущего гения мирового бокса.
«Небесная команда»
Россия/Белоруссия, 2021 год, режиссер: Владимир Алеников
В ролях: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов
Сюжет «Небесной команды» посвящен хоккейной команде «Локомотив», которая в полном составе погибла в авиакатастрофе. История показана глазами болельщиков и поклонников хоккея.
Не связанные между собой болельщики отправляются из Ярославля в Минск, где должна была состояться игра открытия сезона, но уже на месте узнают, что самолет с командой на борту потерпел крушение.
Фильм снят очень трогательно, хоть и не претендует на место лучший байопиков. На протяжении всей картины в кадре появляются хоккеисты «Локомотива», но только со спины. В них можно узнать отдельных игроков команды, чьи истории показали через их близких.
«Виктория»
Россия, 2020 год, режиссер: Урал Сафин
В ролях: Максим Щеголев, Виталия Корниенко, Дмитрий Миллер
Фильм «Виктория» — это бои без правил. Спортивная история здесь показана через призму отношений главного героя Кирилла и его внезапно появившейся дочери Виктории.
Однажды утром чемпион Европы по боям без правил Кирилл просыпается и видит у себя дома пятилетнюю девочку Вику. Ребенок утверждает, что она его дочь, а мама уехала за границу по работе. Кириллу, добившегося много в спорте, приходится примерить новую роль, параллельно повышая свои результате в спортивной карьере.
«Король Ричард»
США, 2021 год, режиссер: Рейнальдо Маркус Грин
В ролях: Уилл Смит, Онжаню Эллис, Санийя Сидни
Фильм «Король Ричард» повествует о первых темнокожих теннисистках, добившихся грандиозных результатов в этом виде спорта.
В центре сюжета бедная семья, где отец Ричард Уильямс пытается подготовить двух дочерей Винус и Серену к большому теннису. Он мечтает сделать из девочек профессиональных теннисисток, но денег на хорошего тренера у семьи нет. В ходе множества попыток талант девочек замечают, но на пути к цели встают новые преграды.
«Мания»
США, 2021 год, режиссер: Лорен Хэдэуэй
В ролях: Изабель Фурман, Эми Форсайт, Джонатан Черри
Фильм «Мания» сосредоточен на тонкостях спортивной гребли. История показана через девушку, стремящуюся во что бы то ни стало добиться успеха.
Главная героиня студентка Алекс одержима желанием стать лучшей во всем. Она записывается в университетскую команду по гребле, и вскоре девушке предстоит проверить предел собственных физических и психологических возможностей.
«Панчер»
Россия, 2021 год, режиссер: Михаил Музалевский
В ролях: Иван Быков, Макс Мако, Виктория Мамяшева
В фильме «Панчер» переплетаются житейская и спортивная история. Речь идет о герое, для которого дорога в большой спорт была проложена из-за денег.
По сюжету, учитель физкультуры Андрей Тихонов из сельской глубинки едет в столицу, чтобы принять участие в турнире по боксу среди профессионалов и заработать деньги на операцию для своей старшей сестры Полины. Но на одном состязании путь героя не заканчивается.
«Чемпион мира»
Россия, 2021 год, режиссер: Алексей Сидоров
В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков
Фильм «Чемпион мира» основан на реальных событиях и рассказывает о матче за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году, между действующим чемпионом Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим из СССР.
Противостояние двух гениев показано в напряженной атмосфере того времени, когда победа советского шахматиста имела огромное политическое значение для страны.