Красноярские ученые срастили кости с помощью наночастиц

Красноярские ученые вместе со специалистами НПП «Радиосвязь (Ростех) разработали метод быстрого сращивания костей с помощью доработанных наночастиц и слабых магнитных полей, рассказала руководитель лаборатории «Биомет» Красноярского медицинского университета Анна Кичкайло.

Пациенту будут делать укол с лекарством с наночастицами-навигаторами. Когда они достигнут нужных клеток, ученые включат слабое переменное магнитное поле.

«Рецепторы клетки начинают принимать сигнал о начале регенерации от наночастиц. Если такой сигнал действует на стволовую клетку, то она начинает делиться и дифференцироваться в определенный тип ткани», — рассказала ТАСС Кичкайло.

Метод уже испробовали на лабораторных животных.