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Красноярские ученые срастили кости с помощью наночастиц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярские ученые вместе со специалистами НПП «Радиосвязь (Ростех) разработали метод быстрого сращивания костей с помощью доработанных наночастиц и слабых магнитных полей, рассказала руководитель лаборатории «Биомет» Красноярского медицинского университета Анна Кичкайло.

Пациенту будут делать укол с лекарством с наночастицами-навигаторами. Когда они достигнут нужных клеток, ученые включат слабое переменное магнитное поле.

«Рецепторы клетки начинают принимать сигнал о начале регенерации от наночастиц. Если такой сигнал действует на стволовую клетку, то она начинает делиться и дифференцироваться в определенный тип ткани», — рассказала ТАСС Кичкайло.

Метод уже испробовали на лабораторных животных.

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Наука #Наука #Красноярск
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