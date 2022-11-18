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Бренды из России и Китая встроились в рынок бытовой техники России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Китайские и российские бренды завоевывают рынок бытовой техники России после ухода известных брендов, таких как Bosch, LG, Samsung, Electrolux, следует из данных торговых сетей.

В сегменте холодильников лидером по продажам стал китайский бренд Haier. В число лидеров по продажам попали также турецкий Beko, белорусский «Атлант» и российская «Бирюса», приводит «Коммерсантъ» данные торговых сетей.

В сегменте кухонных плит и духовых шкафов лидером тоже стал Haier, на второй позиции стоит словенский бренд Gorenje, принадлежащий китайской Hisense.

В малой бытовой технике китайские Xiaomi, Deerma, Roborock и другие вышли на лидирующие позиции еще до весны. Конкуренцию китайской технике составляют Tefal и российские Polaris, Bork, Redmond.


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Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

alex.nska

они и разрушали,сейчас уже нет