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Врач назвал согревающие зимой блюда

Источник:
Sibnet.ru
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Жирная рыба или мясо станут лучшим блюдами, чтобы не замерзать зимой, рассказал доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.

Жиры — источник энергии зимой. Взять их можно из жирной рыбы (лосось, сельдь, палтус) или мяса (свинина). Он отметил, что низкий уровень холестерина может проявляться зябкостью.

Пить врач советует горячий черный или зеленый чай, но без сахара. Калорийные напитки лучше не пить. А к ним относится и крепкий алкоголь, и горячий компот.

«При выборе съесть горячий кусок жирного мяса или выпить сладкий горячий чай для восполнения калорий, лучше отдать предпочтение первому варианту. Горячий чай можно выпить, если необходимо быстро согреться. Но лучше без сахара», — сказал Хомяков.

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