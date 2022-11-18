Китайские BAIC и Chery нацелились на один завод в России

Китайская автомобилестроительная корпорация BAIC договаривается с «Автотором» о сборке машин в России. О том же ведет переговоры еще один концерн из Поднебесной — Chery.

BAIC и «Автотор» подпишут соглашение выпуске автомобилей в ближайшее время, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Наиболее вероятная модель для локализации в России — среднеразмерный седан BAIC D50/U5, оснащенный бензиновым мотором в 1,5 литра с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил, либо электродвигателем.

О возможности сборки автомобилей в Калининграде с «Автотором» также договаривается и концерн Chery. На заводе газете подтвердили, что действительно готовятся к сотрудничеству с новыми партнерами, однако из соображений конфиденциальности не имеют права их назвать.

Beijing Automotive Group была основана в Пекине в 1958 году. Объединяет несколько автомобилестроительных предприятий. Легковые машины выпускает под марками Senova, BAIC BJ, Beijing BJ, Weiwang, Huansu и Bisu.