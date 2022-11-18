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Верещагин подерется с соперником на шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Противостояние двух команд усилится в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3», конфликт перерастет в драку юмориста Олега Верещагина и актера Антона Филипенко, сообщает телеканал ТНТ.

Уход Светланы Пермяковой из команды «синих» оправдал расчет Олега Верещагина и расколол команду. Вячеслав Малафеев хочет поквитаться с Верещагиным, но перехитрить его очень тяжело.

Выбить из Верещагина признание в похищении вещей Владимира Селиванова не удастся. И это приведет к конфликту между юмористом и Антоном Филипенко.

Филипенко будет угрожать Верещагину номинацией, что приведет того в бешенство. Парни решат подраться «без микрофонов». Обстановка в лагере накалится до предела, что скажется на результате голосования. На испытание на вылет пойдут один «синий» и один «красный».

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