Верещагин подерется с соперником на шоу «Звезды в Африке 3»

Противостояние двух команд усилится в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3», конфликт перерастет в драку юмориста Олега Верещагина и актера Антона Филипенко, сообщает телеканал ТНТ.

Уход Светланы Пермяковой из команды «синих» оправдал расчет Олега Верещагина и расколол команду. Вячеслав Малафеев хочет поквитаться с Верещагиным, но перехитрить его очень тяжело.

Выбить из Верещагина признание в похищении вещей Владимира Селиванова не удастся. И это приведет к конфликту между юмористом и Антоном Филипенко.

Филипенко будет угрожать Верещагину номинацией, что приведет того в бешенство. Парни решат подраться «без микрофонов». Обстановка в лагере накалится до предела, что скажется на результате голосования. На испытание на вылет пойдут один «синий» и один «красный».