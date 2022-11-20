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Психолог дала совет, как выстроить личные границы на работе

Источник:
«Известиям»
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Определение личных границ — одно из основных условий психологического комфорта на рабочем месте, считает психолог Людмила Головина.

Эксперт предупредила о пагубности «привычки быть удобным, со всем соглашаться и не отстаивать свои интересы». Такая модель поведения закрепляет человека в мысли «я недостаточно хорош», «на мне все ездят», «меня никто не ценит», сказала Головина в интервью «Известиям».

«Как может выглядеть нарушение границ на работе? Мне пишут и звонят в нерабочее время, ожидая мгновенный ответ, просят помощи и сочувствия к проблемам, делятся личным и задают неуместные вопросы, грубо и неуважительно общаются», — объяснила эксперт.

При этом люди часто молчат, не говорят о своих недовольствах, опасаясь конфликтов или потери работы. Но такое поведение крайне негативно сказывается на самочувствии, личной эффективности и отношениях с коллегами.

В первую очередь Головина рекомендовала научиться замечать нарушение личных границ. «Задать себе вопрос: что для меня приемлемо, а что недопустимо в рабочем процессе и отношениях с коллегами?» — уточнила психолог.

По ее словам, обязательно нужно говорить, что не нравится. Замалчивание обид, хотя и помогает уходить от конфликтов, но дает сигнал — «со мной так можно», подчеркнула психолог.

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Экономика #Рынок труда #Здоровье
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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем