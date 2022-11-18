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Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро

Источник:
Politico
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Фото: © Sibnet.ru

Европейский союз заморозил российские активы общей суммой в 68 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на закрытый документ Европейской комиссии.

Издание не может точно назвать, какая часть из этой суммы относится к национальным резервам России. По всей видимости, речь о 33,8 миллиарда евро, говорится в статье.

По данным газеты, основная часть российских активов была заблокирована в Бельгии (50 миллиардов евро) и Люксембурге (5,5 миллиарда евро). На эти две страны, а также на Австрию, Ирландию, Италию, Францию и ФРГ приходится более 90% замороженных активов.

Министр финансов Антон Силуанов оценил размер замороженных на Западе активов Банка России в 320 миллиардов долларов.

По данным на 11 ноября 2022 года, международные резервы России составляют 552,1 миллиарда долларов. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранных валютах, сообщает Банк России.

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Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

alex.nska

они и разрушали,сейчас уже нет