Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро

Европейский союз заморозил российские активы общей суммой в 68 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на закрытый документ Европейской комиссии.

Издание не может точно назвать, какая часть из этой суммы относится к национальным резервам России. По всей видимости, речь о 33,8 миллиарда евро, говорится в статье.

По данным газеты, основная часть российских активов была заблокирована в Бельгии (50 миллиардов евро) и Люксембурге (5,5 миллиарда евро). На эти две страны, а также на Австрию, Ирландию, Италию, Францию и ФРГ приходится более 90% замороженных активов.

Министр финансов Антон Силуанов оценил размер замороженных на Западе активов Банка России в 320 миллиардов долларов.

По данным на 11 ноября 2022 года, международные резервы России составляют 552,1 миллиарда долларов. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранных валютах, сообщает Банк России.