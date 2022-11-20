Слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о необходимости переговоров с Россией по Украине опрометчивы, считает президент Йорктаунского института Сет Кропси.

Милли накануне заявил, что украинской армии не удастся выбить российские войска с Украины и в преддверии снижения военной активности перед зимой наступил хороший момент для переговоров между Москвой и Киевом.

«За словами генерала Милли стоит страх перед возможным наступлением Украины на Крым и ответной эскалацией со стороны России – ядерной или неядерной. Но, если Украина отдаст Крым, президент Владимир Зеленский потеряет авторитет», — пишет Кропси в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

По его мнению, США заинтересованы в том, чтобы сохранить крымский вопрос открытым. «Это усилит давление на Россию и может помочь Америке отобрать у нее полуостров, тем самым разрушив позиции Москвы в Черном море», — заявил Кропси.

Он отметил, что «США нужно помочь Киеву отнять у России больше территорий». И только, когда Украина будет занимать доминирующие позиции, можно начинать думать о переговорах, полагает эксперт.

Решения по Украине должны принимать избранные должностные лица, а Комитету начальников штабов ВС США нужен новый председатель, уверен Кропси.