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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Главу генштаба США затравили за призыв к переговорам с Россией

Источник:
The Wall Street Journal
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Слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о необходимости переговоров с Россией по Украине опрометчивы, считает президент Йорктаунского института Сет Кропси.

Милли накануне заявил, что украинской армии не удастся выбить российские войска с Украины и в преддверии снижения военной активности перед зимой наступил хороший момент для переговоров между Москвой и Киевом.

«За словами генерала Милли стоит страх перед возможным наступлением Украины на Крым и ответной эскалацией со стороны России – ядерной или неядерной. Но, если Украина отдаст Крым, президент Владимир Зеленский потеряет авторитет», — пишет Кропси в статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

По его мнению, США заинтересованы в том, чтобы сохранить крымский вопрос открытым. «Это усилит давление на Россию и может помочь Америке отобрать у нее полуостров, тем самым разрушив позиции Москвы в Черном море», — заявил Кропси.

Он отметил, что «США нужно помочь Киеву отнять у России больше территорий». И только, когда Украина будет занимать доминирующие позиции, можно начинать думать о переговорах, полагает эксперт.

Решения по Украине должны принимать избранные должностные лица, а Комитету начальников штабов ВС США нужен новый председатель, уверен Кропси.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем