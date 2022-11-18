АвтоВАЗ собрал тестовую Lada Vesta NG

АвтоВАЗ собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG, серийное производство которого должно быть возобновлено весной 2023 года, сообщила пресс-служба компании.

На автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов.

Премьера Lada Vesta NG состоялась в феврале. У нее изменились фары, фонари, пластиковые обвесы, решетка радиатора. Были улучшены системы безопасности авто — на бамперах установили дополнительные датчики для парковки и контроля слепых зон в движении.

С конвейера завода «Lada Ижевск» сошли около 800 автомобилей, а затем производство прекратилось из-за санкций, введенных против России, начавшей военную спецоперацию на Украине. Затем АвтоВАЗ перенес производство Vesta в Тольятти.