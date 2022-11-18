Темой шестого выпуска «Ледникового периода» станут мюзиклы

Участники «Ледникового периода» в шестом выпуске станцуют под песни из мюзиклов и музыкальных фильмов.

Дарья Мороз и Максим Маринин станцуют под «Хэлло, Долли!» и зальют шампанским весь лед. Валерия Ланская и Роман Костомаров представят публике трагическую историю Анны Карениной, Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов выступят под композицию Эндрю Ллойда Уэббера из мюзикла «Любовь не умрет никогда».

Алла Михеева и Иван Букин выберут романтическую мелодию из фильма «Ла-Ла Ленд», и Татьяна Навка похвалит ведущую за самостоятельное катание.

Также зрители увидят выступления Егора Бероева и Еленв Ильиных под песню «Ты меня на рассвете разбудишь» и Регины Тодоренко и Александра Энберта, которые разыграют на льду историю Питера Пэна.

Шестой выпуск проекта «Ледниковый период» покажут в субботу, 19 ноября в 18.20 на Первом канале.