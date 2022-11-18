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Республиканцы в США потребовали провести аудит помощи Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: euthman / Attribution License

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США официально потребовали провести проверку средств, выделяемых Украине, заявила член нижней палаты Конгресса Марджори Тейлор Грин.

Это касается финансовой и военной помощи Киеву, предоставленной при президенте США Джо Байдене. Американцы «заслуживают того, чтобы знать, зачем заработанные упорным трудом деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, которая не является членом НАТО», — цитирует ТАСС Грин.

По ее словам, людей с инвалидностью из числа прибывающих в США украинских военных «используют в качестве марионеток, чтобы оказать давление на Конгресс и дать Зеленскому больше денег из заработанных упорным трудом средств налогоплательщиков».

«Я призываю провести аудит выделенных Украине средств, а также обеспечить финансирование и охрану нашей границы», — подчеркнула Грин.

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Политика #Мир
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