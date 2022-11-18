Google Play предложит обновить проблемные приложения

Google Play предложит переустановить приложение в случае обнаружения сбоев. Система автоматически анализирует работу программ и выведет сообщение о необходимости обновления, если заметит систематические ошибки.

«Приложение перестало работать, но последнее обновление для приложения может устранить проблему. Установите обновление, а затем снова откройте приложение. Если вы хотите обновить его позже, перейдите в Google Play», — гласит текст оповещения.

Нет гарантии, что обновление приложения устранит проблемы со сбоями, но нововведение позволит поддерживать актуальную версию софта, что избавит от самых распространенных ошибок.

VK заплатит за ошибки в RuStore

Новая функция уже доступна в Google Play Store с версии 33.2. Пользователи могут получить соответствующее обновление с 15 ноября.