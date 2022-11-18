Тарантино определился со своим лучшим фильмом

Квентин Тарантино раньше не выделял среди своих фильмов лучшие или худшие, но теперь он назвал картину, которую ценит больше других.

«Годами люди спрашивали меня о таких вещах. И я говорил что-то в духе: "О, это все мои детища". В действительности я считаю, что "Однажды в… Голливуде" — мой лучший фильм», — сказал Тарантино изданию Variety.

Фильм «Однажды в… Голливуде» вышел в 2019 году и получил 10 номинаций на «Оскар». В итоге картина получила статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана (Брэд Питт) и за лучшую работу художника-постановщика.

В фильме идет речь об актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо), которые переживает закат карьеры. Его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт) помогает ему справиться с трудностями. При этом одной из главных сюжетных линий истории стала трагедия в семье Романа Палански, которую Тарантино интерпретировал по-своему.

Среди самых популярных фильмов Тарантино — «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго Освобожденный», «Омерзительная восьмерка».