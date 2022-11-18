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Теннисисткам на Уимблдоне разрешат цветное нижнее белье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Peter Menzel / CC BY-SA 2.0

Организаторы Уимблдона решили смягчить традиционный белый дресс-код — со следующего года теннисистки смогут носить цветное нижнее белье.

«Женщины и девушки, участвующие в турнире, смогут носить цветные шорты, если захотят. Мы надеемся, что это изменение правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своих выступлениях, устранив потенциальный источник беспокойства», — цитирует Sky Sports исполнительного директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

Уимблдон ввел правило о белой форме еще в 40-х годах прошлого века и постоянно ужесточал его, а в 2014 году выпустил дресс-код из 10 пунктов, по которому «оттенки белого и кремовый не считаются белым», а цветными могут быть только канты не шире одного сантиметра.

В 2017-м году у мужчин прямо на корте проверяли цвет трусов, и одного из теннисистов отправили переодеваться, а Винус Уильямс в перерыве заставили сменить розовый бюстгальтер на белый.

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