Теннисисткам на Уимблдоне разрешат цветное нижнее белье

Организаторы Уимблдона решили смягчить традиционный белый дресс-код — со следующего года теннисистки смогут носить цветное нижнее белье.

«Женщины и девушки, участвующие в турнире, смогут носить цветные шорты, если захотят. Мы надеемся, что это изменение правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своих выступлениях, устранив потенциальный источник беспокойства», — цитирует Sky Sports исполнительного директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

Уимблдон ввел правило о белой форме еще в 40-х годах прошлого века и постоянно ужесточал его, а в 2014 году выпустил дресс-код из 10 пунктов, по которому «оттенки белого и кремовый не считаются белым», а цветными могут быть только канты не шире одного сантиметра.

В 2017-м году у мужчин прямо на корте проверяли цвет трусов, и одного из теннисистов отправили переодеваться, а Винус Уильямс в перерыве заставили сменить розовый бюстгальтер на белый.