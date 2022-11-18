WhatsApp решит проблему избыточных уведомлений

WhatsApp выпускает возможность автоматического отключения звука в групповых чатах, чтобы уменьшить количество уведомлений. После введения больших переписок на 1024 участника, пользователи столкнулись с проблемой избыточных оповещений.

При возникновении активных переписок на устройство приходит слишком много уведомлений, что доставляет неудобства. Портал WABetaInfo обнаружил, что разработчики тестируют функцию автоматического отключения звука.

Новая опция обнаруживает повышенную активность комментаторов и временно отключает звук оповещений у чатов. Это позволит избежать излишних уведомлений и не причинит дискомфорта пользователям.

Функция находится на этапе бета-тестирования и пока доступна только пользователям, попавшим в фокус-группу. Дата выхода опции в стабильной версии мессенджера не сообщается.