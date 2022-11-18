НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

WhatsApp решит проблему избыточных уведомлений

Источник:
Sibnet.ru
366 0
WhatsApp логотип
Фото: © Eyestetix Studio / Unsplash License

WhatsApp выпускает возможность автоматического отключения звука в групповых чатах, чтобы уменьшить количество уведомлений. После введения больших переписок на 1024 участника, пользователи столкнулись с проблемой избыточных оповещений. 

При возникновении активных переписок на устройство приходит слишком много уведомлений, что доставляет неудобства. Портал WABetaInfo обнаружил, что разработчики тестируют функцию автоматического отключения звука. 

Новая опция обнаруживает повышенную активность комментаторов и временно отключает звук оповещений у чатов. Это позволит избежать излишних уведомлений и не причинит дискомфорта пользователям.

Функция находится на этапе бета-тестирования и пока доступна только пользователям, попавшим в фокус-группу. Дата выхода опции в стабильной версии мессенджера не сообщается.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Браузер Opera получил встроенный TikTok
WhatsApp позволит подключить несколько устройств к аккаунту
Анонимный «Ночной чат» появился во «ВКонтакте»
Американские чиновники потребовали запретить TikTok
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
1808
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
4481
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
9277
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
14961
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
12802
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
4979
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4492
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
10623
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
18332
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
16885
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Зеленский на G20 изложил условия мира
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

alex.nska

они и разрушали,сейчас уже нет